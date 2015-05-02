Osmaniye'de Davutoğlu'nun mitingi öncesi 'olağan şüpheli' gözaltısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Başbakan olarak geldiği Osmaniye mitinginde açtığı pankart nedeniyle hakkında dava açılan 36 yaşındaki İbrahim Alıcı, bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Osmaniye mitingi öncesi hakkında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Osmaniye’ye 3 Mart 2014’te gelen Recep Tayyip Erdoğan, kentin Devlet Bahçeli Bulvarı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Eski uzman çavuş olan 2 çocuk babası İbrahim Alıcı da üzerinde ’Dikkat. İtinayla yürütme yapılır’ yazan ve ampul bulunan tişörtle miting alanına girdi. İbrahim Alıcı, Erdoğan konuşmaya başladıktan sonra da yanında getirdiği pankartı açtı.

Partililer tarafından tartaklandıktan sonra gözaltına alınan İbrahim Alıcı, emniyete götürülmeden Başbakanlık korumaları tarafından bir minibüse bindirilerek elleri kelepçelenip yaklaşık 1 saat süreyle dövüldüğünü öne sürdü. Alıcı, önce Başbakanlık korumaları hakkında, ardından da dönemin Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yabanoğlu ve Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren’den şikayetçi oldu.

Soruşturma gerekçesiyle alındı

Ardından hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nce dava açılan İbrahim Alıcı, hakkında yürütülen bir soruşturma olduğu söylenerek dün akşam saatlerinde Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne telefonla çağrıldı. Alıcı, buna rağmen emniyete gitmedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün saat 14.00’da Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde polisler, saat 11.00’de Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki evinde İbrahim Alıcı’yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Alıcı’ya soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı söylendi.