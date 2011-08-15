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Osmaniye'de çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Osmaniye'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

15 Ağustos 2011 03:00


T24 - Osmaniye'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na bağlı Haçbel mevkiinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Pusu kuran güvenlik güçlerine, teröristlerin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Jandarma Er Rıfkı Damar şehit olurken, 20 yaşındaki Jandarma Er Ramazan Koçu ise yaralandı.

Yaralı asker yayladan Osmaniye'ye inen sivil bir araç ile Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Bölgede bulunan çok sayıda tim, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatırken, yaralı sayısının fazla olabileceği ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çatışma sırasında Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ın Zorkun yaylasında ki bir iftar yemeğinde olan Osmaniye Valisi Celelattin Cerrah haberi aldıktan sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geldi. Vali Cerrah çıkışta yaptığı açıklamada, "Saldırı, operasyon yapan ekiplerimiz pusu yaparken, teröristler ateş etmişler. Bir askerimiz o anda şehit olurken bir askerimizde yaralı. Şuanda arazide operasyonlar devam ediyor, diğer timlerimizde olay yerinin çok yakınlarındaydı. İnşallah sonuç alacağız. Yaralı askerimizin durumu iyi, onda çok fazla bir şeyi yok. Kolunda bir kırık var onun haricinde önemli bir durumu yok. Bizim askerlerimiz pusudayken yaklaşan teröristler görüyorlar ve onlar ateş ediyor" dedi.


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