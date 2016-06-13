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Yaşam

Osmaniye'de 8'i çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada kusurlu tespit edildi

5 Haziran'da yaşanan kazada, 29 kişinin bindiği midibüs dereye uçmuştu

13 Haziran 2016 15:42

Osmaniye'de 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası jandarmanın hazırladığı rapora göre, sulama kanalına uçan, veli, öğretmen ve öğrencilerin içinde bulunduğu midibüsün ölen şoförü, '1'inci derecede kusurlu' bulundu.

DHA’nın haberine göre, 29 kişilik midibüse 40 kişinin bindirildiğinin saptandığı kazada, 5 Haziran'da tarihi yerleri geziden dönen midibüsün sulama kanalına uçması sonucu 8'i çocuk ve öğrenci 15 kişinin ölümüyle ilgili raporda 37 yaşındaki Ferruşah Eşen yönetimindeki 31 KLY 69 plakalı midibüsün kavşakta önündeki TIR'ı sollayarak kendi şeridinde ilerleyen Cengiz Ercan yönetimindeki otomobile çarptığı, ardından da korkulukları yıkarak sulama kanalına uçtuğu belirtildi. Rapora göre Eşen, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek suçlarını işlediği gerekçesiyle 1'inci derecede kusurlu bulundu. Otomobil sürücüsü Cengiz Ercan da aynı rapora göre kavşakta yavaşlamadığı için 2'nci derecede kusurlu bulundu.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki Beş Temmuz İlkokulu 3-A öğrencileri ve velilerini taşıyan Ferruşah Eşen yönetimindeki 31 KLY 69 plakalı midibüsün Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'nde DSİ'nin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü Eşen ile birlikte muavin olduğu öne sürülen oğlu 13 yaşındaki Hüseyin Eşen, velilerden Sultan Keyik (35), çocukları Beritan Keyik (9) ve Baver Keyik (7), Hayriye Nur Seviner (32), boşandığı eşinden olan kızı Nehir Uludağ (9), öğrenci velisi Meral Sarı, Müzeyyen Keskin ile kızı Yağmur Keskin (9), Sevgi Ayas ile oğlu Umut Ayas (9), bir öğrencinin kardeşi olan Merve Gül Pembe, Bahadır Karakurt (5) ve öğretmen Ahmet Cebeci yaşamlarını yitirmiş, 25 kişi ise yaralanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 21'inci maddesine aykırı olarak mülki amirden izin alınmadan düzenlendiği saptanan gezi ve sonrasında meydana gelen kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise devam ediyor.

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