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Yaşam

Osmaniye ve Beykoz'da orman yangını

Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı’ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

09 Eylül 2013 18:33

İstanbul’un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı’ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın söndürme uçağı da çalışmalara havadan destek veriyor.

Ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan Osmaniye' nin Sunbas ilçesi' ne bağlı Akdam köyünde çıkan orman yangını nedeniyle köydeki evler tahliye edildi.

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