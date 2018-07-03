Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de, silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na saat 12.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 1 kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy ile Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda başkan Devrim Aksoy ayağından, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 2 katlı binada büyük şok yaşatan saldırgan kaçarken, yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, yardımcısı Ersoy ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Ersoy yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. OTSO binasına bağlanan caddeleri tutan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 şüpheliyi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.