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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Başkan yaralandı, Başkan Yardımcısı ise hayatını kaybetti

03 Temmuz 2018 16:38

Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Devrim Aksoy yaralandı, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hastanede hayatını kaybetti.  

Saldırganın kimliği henüz belli olmazken alınan bilgiye göre,  Hasan Ersoy'un geçtiğimiz dönem MHP milletvekiliği yapan Ruhi Ersoy’un ağabeyi olduğu belirtildi. Silahla vurularak yaralanan isimlerden Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı. 

Saldırının zanlısı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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