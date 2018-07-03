Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı; Başkan yaralandı, yardımcısı öldü (2)

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası\'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan Başkan Devrim Aksoy yaralı olarak kurtulurken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan gözaltına alınırken olayın neden gerçekleştirildiği araştırılıyor.



Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası\'na saat 12.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 1 kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy ile Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda başkan Devrim Aksoy ayağından, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 2 katlı binada büyük şok yaşatan saldırgan kaçarken, yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne, yardımcısı Ersoy ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Ersoy yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy\'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. OTSO binasına bağlanan caddeleri tutan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 şüpheliyi yakalandı. Saldırının neden yapıldığı konusunda bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MHP\'Lİ ADAYIN AĞABEYİ



Devrim Aksoy, bir önceki dönemde MHP\'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP\'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy\'un ağabeyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Baş hekimin konuşması

- Ambulansın görüntüsü

- Hastane önünde bekleyen kalabalık görüntüsü

Haber-Kamera:İbrahim EMUL/OSMANİYE,(DHA)

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