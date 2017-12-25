Osmaniye merkezli 9 ilde hileli akaryakıt operasyonu: 19 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 38 ton hileli akaryakıt ele geçirildi. Yapılan baskınlarda, 19 kişi gözaltına alınırken, 4 şüpheli aranıyor.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı\'nca, atık yağları işlemek suretiyle akaryakıt üreterek değişik illere satışa sundukları ve bu akaryakıtı satın aldıkları tespit edilen kişilere yönelik Osmaniye merkezli Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa illeri olmak üzere 9 ildeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 38 ton hileli motorin, 638 adet doküman ve suçta kullanılan 3 adet akaryakıt pompası ile 1 adet filtreleme makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yaşları 23 ila 60 arasında değişen 19 kişi yakalanırken, H.K. (76), E.S. (32), A.Ç. (33), ve M.Ç. (42) aranıyor.

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