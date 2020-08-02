Osmaniye’de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından tüfekle vuruldu
02 Ağustos 2020 19:06
Osmaniye’de Mehmet Altun (74) isimli erkek, evli olduğu kadın Fatma Altun'u (57) tüfekle vurarak öldürdü. Altun, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Osmaniye’ye bağlı Issızca köyünde, 74 yaşındaki Mehmet Altun isimli saldırgan, 54 yaşındaki eşi Fatma Altun’u öldürdü.
Eşi işle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Altun'un, tartışmanın büyümesiyle evdeki tüfekle kadına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatma Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Fatma Altun'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.