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Osmaniye’de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından tüfekle vuruldu

02 Ağustos 2020 19:06

Osmaniye’de Mehmet Altun (74) isimli erkek, evli olduğu kadın Fatma Altun'u (57) tüfekle vurarak öldürdü. Altun, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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