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Osmaniye'de gece 24:00'ten sonra müzik yayını yasaklandı

Covid 19'un yayılımında artış yaşanması sebebiyle kararın alındığı açıklandı

12 Ocak 2022 21:20

Osmaniye'de Covid-19 gerekçesiyle gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Covid 19'un yeni varyantı olan Omicron'un etkisiyle hastalığın yayılmasında artış yaşandığı, Türkiye'de de bu varyantın etkisiyle günlük vaka sayılarında bir yükseliş görüldüğü belirtildi.

"Salgının etkisinin en aza indirilmesi amacıyla karar alındı"

Salgının etkisinin en aza indirilmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılma hızının kontrol altına tutulması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca bir dizi karar alındığı aktarılan açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat gece 24.00’e kadar yapılabilmesine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının gece saat 24.00’e kadar yapılabilmesine, karara uyulmadığı taktirde uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. (AA)

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