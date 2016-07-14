Osmangazi Köprüsü yerine feribot kullanana döner-ayran bedava!

Osmangazi Köprüsünün açılmasıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan arabalı vapur şirketlerinden İstanbullines, köprü ile rekabete girerek Eskihisar-Yalova arabalı vapurunu kullanmak isteyenlere döner-ayranı bedava veriyor.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbullines Genel Müdürü Kemal Gündüz, İstanbullines’ın sunduğu hizmetlerin sadece yolcu taşımacılığı ile sınırlı kalmadığını, hedeflerinin yeni model lüks ve konforlu feribotlarda misafirlerinin mola verebilecekleri, dinlenebilecekleri ve yolculuklarına keyifle devam edebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu belirtti.

Gündüz, “İstanbullines olarak misafirlerimize sunacağımız geleneksel Türk yemeklerinden oluşan ikram menülerimiz olacak. Sunduğumuz bu ikram menülerinden herkes dilediğini seçebilecek. Bugüne kadar sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızı bundan sonra da hayata geçireceğimiz yeni kampanyalarla devam ettireceğiz. İlk olarak herkesin keyifle yediği döner-ayran sunumuyla başladık. İlerleyen dönemde hem aileler, hem çocuklar hem kurumsal müşterilerimiz için farklı ve keyifli çalışmalarımız olacak” dedi.

Ulaştırma Bakanı: Osmangazi Köprüsü'nden geçseniz de geçmeseniz de para ödeyeceksiniz!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, geçiş ücreti günlerdir tartışılan Osmangazi Köprüsü ile ilgili “Geçseniz de geçmeseniz de para ödeyeceksiniz” demişti.