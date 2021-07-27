Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilenden fazla araç geçtiği gün de Hazine’den 5.3-14.3 milyon TL arası para çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 40 bin araçlık geçiş garantisi verilen ve boş kaldığı için eleştirilen Osmangazi Köprüsü’nden 24 Temmuz tarihinde 64 bin araç geçtiğini açıklaması sosyal medyada tartşma yarattı.

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, sözleşme geçiş ücretinin 370 TL, vergi mükellefi destekli geçiş ücretinin ise 147.5 TL olduğuna dikkat çekerek, “Fark 222.5 TL. Günlük garanti tutarı; 14.8 Milyon TL. 24 Temmuzda vergilerimizle ödenecek tutar yaklaşık 5.3 ile 14.3 Milyon TL arası. Bir tweet de cebimizden para çıkmadığı gün olursa atın lütfen” dedi.

Eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan daha önce yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş için 44,5 dolar olarak alınması gereken ücretin 15 dolar artı KDV olarak alındığını, araç başına yaklaşık 30 dolarlık farkın ise Hazine tarafından karşılandığını beirtmişti.

“Bayram verisi neden paylaşılır?”

Fatih Sezer ise Twitter'da “Bayram dönüşü ve cumartesi günü 64.406 araç geçiyorsa yılda günlük ortalama 16 bin araç ancak geçiyordur. En iyimser tahminle 20 bin. Bayram dönüşü yoğunluğunun verisi neden paylaşılır anlamıyorum. Üstelik ödenmesi gereken ücretin yarıdan fazlasını da devlet şirkete ödüyor” değerlendirmesi yaptı.