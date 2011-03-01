-OSMANGAZİ FERİBOTU DÖNÜŞ YOLUNDA OSMANGAZİ FERİBOTU (A.A) - 01.03.2011 - Libya'da yaşayan Türklerin tahliyesi için Marmaris Limanı'ndan hareket eden Osmangazi Feribotu, Missurate ve Bingazi limanlarından aldığı 456'sı Türk, bin 326 kişiyi Türkiye'ye getiriyor. Marmaris Limanı'ndan cumartesi gece yarısı hareket eden Kaptan Vural Erol yönetimindeki Osmangazi Feribotu, yaklaşık 740 mil yolu 28 saatte katederek pazartesi saat 04.00'te Libya'nın Missurate Limanı'na ulaştı. Osmangazi Feribotu, liman açıklarında yaklaşık 8 saat bekletildikten sonra Türkiye saatiyle 12.00'de limana alındı. Osmangazi Feribotu, limandan aldığı çoğu TML şirketi çalışanı 438'si Türk toplam 760 kişiyle saat 03.00'te limandan hareket etti. Missurate Limanı'ndan 140 Vietnamlı, 61 Mısırlı, 30 Bangledeşli, 29 Filipinli, 26 Pakistanlı, 12 Sudanlı, 6 Suriyeli, 3 Slovak, 3 Tunuslu 3 Iraklı, 2 Beninli, 2 Ganalı ve birer de Dine, Fas, Hindistan, ABD ve Azerbeycan vatandaşı feribota bindi. Osmangazi Feriboto yaklaşık 9 saatlik bir yolculuktan sonra Pazartesi akşamı 24.00 sıralarında daha önce yaklaşık bin 500 yolcuyu Marmaris Limanına getirdiği Bingazi Limanı'na vardı. Osmangazi Feribotu burada da yaklaşık 4 saat bekleyerek 18'i Türk 566 yolcu aldı. Bingazi Limanı'nda, Missurate Limanı'nın aksine kargaşa olduğu görüldü. Çok sayıda insan feribota binmek isteyince ellerinde sopa ve silah bulunan kişiler müdahale etti. Yaşanan kargaşanın ardından feribota 270 Vietnamlı, 185 Pakistanlı, 25 Taylan, 24 Bangledeşli, 24 Boşnak,6 Kırgız, 5 Iraklı, 3 Cezayirli, 2 Filistinli, 2 Sırp ve birer de Yugoslav ve Hindistan vatandaşı feribota bindirildi. -YOLCULAR MUTLU- Yol boyunca Kızılay görevlileri, yiyecek ve içeçek servisi yaptı. Sağlık görevlileri de dalgalar nedeniyle mideleri bulanan yolculara müdahale etti. Girişte toplanan pasaportlar, pasaport polislerinin yaptığı kayıt incelemeler sonrasında yeniden yolculara dağıtıldı. Gemide bulunan Türk ve yabancılar, yolculuk boyunca tavla ve iskambil kağıt oyunları oynadılar. Yolcular Libya'dan kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek, Türk yetkililerine teşekkür ettiler. Missurate'den gelen yolcular, çatışmaların genellikle kentin dışında olduğunu, sadece mermi ve el bombası sesi duyduklarını ifade ettiler. Yağmacıların Missurate Limanı'nda bulunan Toyota firmasının depolarını yağmaladığını ve bazı araçları almaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydettiler. Bingazi Limanı'ndan binen yolcular ise Türk makamlarına kendilerini Libya'dan çıkardıkları için teşekkür ettiler. Gemi kaptanı Vural Erol, Türkiye saatiyle 22.00'de Marmaris'te olmayı planladıklarını, böyle bir kurtarma operasyonuna katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başbakanlık Kriz Merkezinin kurtarma operasyonunu çok iyi organize ettiğini belirten Erol, ''24 ülkeden 870 yabancının Türkiye'ye getirilmesiyle çok mutluyum. Gemiye bindiklerinde yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Kendimi adeta dünyayı kurtaran adam gibi hissediyorum'' diye konuştu. Osmangazi Feribotu'na yolculuk boyunca TCG Gökçeada ve Salihreis fırkateynleri eşlik ediyor.