T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü: 30-35

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Osmangazi Belediyespor'u deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürdü

15 Ekim 2017 21:08

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Osmangazi Belediyespor\'u deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde 5\'inci hafta mücadelesinde Osmangazi Belediyespor, Dikkaldırım Spor Salonu\'nda Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü\'nü ağırladı. Kadrosunda milli takım oyuncuların Sevilay İmamoğlu ve Yeliz Özel\'i bulunduran konuk ekip maça etkili başlayarak, farkı artırdı. İlk yarıyı Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 9-17\'lik üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Bursa temsilcisi, Hanna Kozaiva ve Armina Isic\'in skorer oyunuyla farkı azaltmaya çabaladı. Ancak, oyun ritmini elinde tutan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Yasemin Şahin Tekin\'in de skorer kimliğiyle sahadan 30-35\'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde henüz galibiyetle tanışamayan Osmangazi Belediyespor, 3\'üncü mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise, 5\'inci maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.
Sahanın en skorer oyuncuları Osmangazi Belediyespor\'dan 8 sayıyla Hanna Kozaiva ve 7 sayıyla Armina Isic oldu. 11 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü\'nde ise Yasemin Şahin Tekin 6 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.
Karşılaşma sonrasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyespor Başantrenörü Nedzad Masic ile yardımcısı Sebahattin Çetin\'i teselli etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Osmangazi BelediyesporTürkiye Kadınlar Hentbol Süper LigiOsmangazi Belediyespor Dikkaldırım Spor Salonu Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24