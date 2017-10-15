Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü: 30-35

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Osmangazi Belediyespor\'u deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde 5\'inci hafta mücadelesinde Osmangazi Belediyespor, Dikkaldırım Spor Salonu\'nda Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü\'nü ağırladı. Kadrosunda milli takım oyuncuların Sevilay İmamoğlu ve Yeliz Özel\'i bulunduran konuk ekip maça etkili başlayarak, farkı artırdı. İlk yarıyı Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, 9-17\'lik üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Bursa temsilcisi, Hanna Kozaiva ve Armina Isic\'in skorer oyunuyla farkı azaltmaya çabaladı. Ancak, oyun ritmini elinde tutan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Yasemin Şahin Tekin\'in de skorer kimliğiyle sahadan 30-35\'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde henüz galibiyetle tanışamayan Osmangazi Belediyespor, 3\'üncü mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise, 5\'inci maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Sahanın en skorer oyuncuları Osmangazi Belediyespor\'dan 8 sayıyla Hanna Kozaiva ve 7 sayıyla Armina Isic oldu. 11 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü\'nde ise Yasemin Şahin Tekin 6 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

Karşılaşma sonrasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyespor Başantrenörü Nedzad Masic ile yardımcısı Sebahattin Çetin\'i teselli etti.

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