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Dünya

OSMANGAZİ

23 Şubat 2011 10:37

-OSMANGAZİ-1 FERİBOTU DA TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarını tahliye amacıyla İDO tarafından tahsis edilen ikinci feribot Osmangazi-1'in, saat 05.00'te bin 500 civarında yolcuyla Bingazi limanından Marmaris'e hareket ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Osmangazi-1'in, 20 saat içinde Marmaris limanına ulaşmasının beklendiğini belirtildi.. Osmangazi-1 ve saat 03.00'da Bingazi limanından ayrılan Orhangazi-1 feribotuna bir Türk firkateyninin eşlik ettiği bildirildi.

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