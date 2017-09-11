T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmancık'ta köy muhtarı uyuşturucudan tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde, arazisinde hintkeneviri, bir yapısında da uyuşturucu ele geçirilen köy muhtarı S

11 Eylül 2017 20:09

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi\'nde, arazisinde hintkeneviri, bir yapısında da uyuşturucu ele geçirilen köy muhtarı S.Ş. tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Osmancık İlçesi Güvercinlik Köyü Kızılırmak kenarındaki ağaçlık alanda bulunan bir arazide bin 650 kök hintkeneviri ele geçirildi.  Bölgede yapılan araştırmada, hintkeneviri ekili arazinin köy muhtarı olan S.Ş.\'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli S.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. S.Ş.\'nin gösterdiği arazi yakınındaki eski bir yapıda ise 156 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAOsmancıkCumhuriyet BaşsavcılığındanGüvercinlik Köyü KızılırmakBölgedeGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24