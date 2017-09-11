Osmancık'ta köy muhtarı uyuşturucudan tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi\'nde, arazisinde hintkeneviri, bir yapısında da uyuşturucu ele geçirilen köy muhtarı S.Ş. tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Osmancık İlçesi Güvercinlik Köyü Kızılırmak kenarındaki ağaçlık alanda bulunan bir arazide bin 650 kök hintkeneviri ele geçirildi. Bölgede yapılan araştırmada, hintkeneviri ekili arazinin köy muhtarı olan S.Ş.\'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli S.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. S.Ş.\'nin gösterdiği arazi yakınındaki eski bir yapıda ise 156 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.