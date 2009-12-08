Osman Yıldırım’dan Ümit Sayın’a takdir

T24 - "Ergenekon" davasının tutuklu sanığı Osman Yıldırım, ''Ümit Sayın'ın örgütten kopup devletin yanında yer almasını takdirle karşılıyorum'' dedi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, çapraz sorgusuna devam edilen Osman Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları Ataşehir'deki bir villada, Muzaffer Tekin'den aldığı iddialarına ilişkin Tekin'in ayrıntılı sorularına zaman zaman sinirlenerek cevap verdi.



Yıldırım, Danıştay'a yapılan saldırıyla bir ilişkisinin bulunmadığını, kendisinin Cumhuriyet gazetesi olayı ile ilgisinin olduğunu tekrarladı.



Yıldırım, Tekin'in ''Bombaları alırken kendisine talimat verilmiş mi?'' şeklindeki sorusuna, ''Bana kimse talimat veremez, bağımsızım'' dedi. Yıldırım, bombaları aldığı iddia edilen Ataşehir'deki evde de 5 dakika kadar kaldığını ifade etti.



Muzaffer Tekin'in ''Cumhuriyet gazetesinin ortaklarının benimle ilgili mi problemleri var, yoksa kendi aralarında problemleri mi var. Ben Cumhuriyet gazetesinden kimseyi tanımıyorum'' demesi üzerine Yıldırım, gazetenin ortakları arasında problem olduğunu, Tekin ile Cumhuriyet gazetesinin ortakları arasında problem olduğunu düşünmediğini kaydetti.



Tekin, Yıldırım'a ''12 Mart 2008 tarihli ifadenizde bombaların benim tarafımdan verildiğini söylediniz. 1 Nisan 2008 tarihli ifadenizde de bombaları Veli Küçük'ten aldığınızı söylediniz. Arada bir çelişki var'' dedi.



Yıldırım da daha önceki ifadesinde bunu düzelttiğini belirterek, bunun kayıtlara yanlış geçirildiğini anlattı. Yıldırım, işi Veli Küçük'ten, bombaları da Tekin'den aldığını söylediğini hatırlattı.



Sorgusunda Yıldırım, dün ifadesi alınan Ümit Sayın'ı takdir ettiğini ve Ümit Sayın'ın zeki bir insan olduğunu kaydederek, ''Örgütten kopup devletin yanında yer almasını takdirle karşılıyorum'' dedi.





Perinçek: Anlatılanlar yalan



Yıldırım, Doğu Perinçek'in Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırıya ilişkin ifadesinin geri çekmesini söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine, Doğu Perinçek, ''Bunlar yalan'' diye bağırdı.



Yıldırım, başka bir soru üzerine, Cumhuriyet gazetesine bomba atılırken başörtüsünün de atılması yönünde bir talimatı olmadığını ifade ederek, ''Bu Alparslan Arslan'ın çıkarttığı bir meseledir. Alparslan tetikçiden öte bir şey değildir. Başörtüsü Alparslan'ın isteği doğrultusunda konuldu. Demek ki efendileri hedef saptırmak için öyle uygun görmüşler'' şeklinde konuştu.



Tekin, Yıldırım'ın el bombalarını 1 Mayıs tarihinde Ataşehir'deki evden aldığını söylediğini belirterek, bombayı ertesi gün akşam gazeteye attırdığını söylediğini kaydetti. Tekin, bu ifadeye göre el bombasının 2 Mayıs tarihinde atılmış olacağını söyledi.