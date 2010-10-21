-OSMAN YILDIRIM'A DİSİPLİN VE MEN CEZASI İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Birinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanığı Osman Yıldırım'ın, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'e fiili saldırıda bulunduğunu belirten Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Yıldırım hakkında 4 gün disiplin, 5 gün de duruşmalardan men cezası verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Şengün, duruşmaya ara verildiği sırada Osman Yıldırım'ın jandarmalar eşliğinde olmasına rağmen Doğu Perinçek'e fiili saldırıda bulunduğuna ilişkin jandarma tarafından tutanak tutulduğunu söyledi. Perinçek'in uğradığı fiili saldırı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildiğini açıklayan Şengün, Perinçek hakkında sağlığıyla ilgili kati raporun düzenlenmesini kararlaştırdıklarını belirtti. Şengün, Yıldırım hakkında gereğinin yapılması için durumun Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine karar verildiğini de ifade ederek, Osman Yıldırım'a 4 gün disiplin cezası verilmesini kararlaştırdıklarını anlattı. Şengün, Yıldırım'a ayrıca duruşma düzenini bozduğu dikkate alınarak, 5 oturumdan men cezası verdiklerini ve duruşmanın 25 Ekim Pazartesi gününe ertelendiğini söyledi.