Osman Yıldırım: Suikasti üzerime yıktılar

Ergenekon 1. davasının 109. duruşmasında Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım ilginç açıklamalarda bulundu

Kemal Alemdaroğlu’nun avukatı Metin Çetinbaş’ın savunmasına ara verilmesinin ardından Mahkeme başkanı sanık ve avukatların taleplerinin alınmasına geçti. Söz alan Osman Yıldırım “Ben yargı önünde kimseyle hesaplaşmak istemedim. Bu işi bu noktaya getirenler, bu suikastı üzerime yıkanlar ve yıktıranlardır" dedi.



“Hukuksuzluk yapanlar hukukun uygulanmasına engel olanlardır" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bana yanlış yaptılar, benim üzerimden Türkiye Cumhuriyeti’ne yanlış yaptılar. Ben bu ülke ve TSK için hayatımı seve seve vermeye razıyım. Cumhuriyet için hayatımı feda ettim. Cumhuriyeti savunanlar bana niye saldırıyorlar. Onların cumhuriyeti ne? Bizimki ne?"

Kendisini kimsenin yönlendiremeyeceğini ifade eden Yıldırım, “Cumhuriyet savcıları bana ne vaadde bulunmuştur ne de yönlendirmiştir. İşlediğim suçlardan dolayı bana en üst sınırda ceza verilmesini istedim" diye konuştu.

“Üç dört işadamına

silahlı eylem yaptım"

Osman Yıldırım ayrıca ilginç iddialarda bulundu Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe verdiğini söyleyen Yıldırım, “Faili meçhul kalmış suçlarımı da söylüyorum. Üç dört iş adamına silahlı eylem yaptım. Ben onlardan yargılanmak istiyorum. Herkes akıllı olacak, haddini bilecek" şeklinde konuştu. Duruşmaya taleplerin alınmasıyla devam ediliyor.