Osman Yıldırım 2 saat evi bulamadı

T24- Osman Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine attığı el bombalarını ve talimatı aldığını söylediği evleri 2 saatlik keşifte bulamadı.





Osman Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarını aldığını iddia ettiği yeri göstermesi için cezaevi aracıyla Ataşehir'e götürüldü.



Yıldırım, bombaları ve saldırı talimatını teslim aldığı 2 adresten söz ediyordu.



Bir hakim, bir savcı ve sanık avukatlarından oluşan grup, Yıldırım ile birlikte sözkonu adreslerin yolunu tuttu.



Cezaevi aracıyla geniş güvenlik önlemleri altında Ataşehir'e götürülen Yıldırım, saldırı talimatının verildiğini iddia ettiği evi aramaya başladı.



Yolu tarif edecek kişi yani Osman Yıldırım adresi "hatırlayamayınca" heyet başlangıç noktasına geri döndü. İkinci kez aynı noktaya doğru gidildi ancak Yıldırım, adresi yine bulamadı.



2 saat süren adres arama çabası olumsuz sonuçlanınca keşiften vazgeçildi.



Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım "Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı talimatını ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ten, bombaları da emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'den aldığını öne sürmüştü.



Bu ifade sonrası Ergenekon ve Danıştay davaları birleştirilmişti.



Küçük ve Tekin'in avukatları Yıldırım'ın yalan beyanda bulunduğunun bir kez daha ıspatlandığını söyleyerek tepki gösterdi.



