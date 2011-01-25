'Osman' psikolojik destek almaya başladı!

T24

Küçük Sırlar'dan Osman'a gönderme

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Osman" karakteriyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi'nin küçük yaşta yakaladığı şöhret bünyesine ağır geldi.Bölüm başına 2 bin TL alan Zincidi, sette ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlamış.200 kişi arasından seçilen ve sette iki oyuncu koçu ve bir pedagogu bulunan oyuncunun, psikolojik destek almaya başladığı söyleniyor.Osman'ın acıları başka dizilerin senaryolarına da konu oldu. 'Küçük Sırlar', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye gönderme yaptı.Dizide Arzu'nun "Nedir bu uğursuzluk sevgilim?" diye sorması üzerine, sevgilisi Ali "Bizimki de dert mi ya, küçük Osman ne yapsın" diye cevap verdi.