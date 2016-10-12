Osman Pamukoğlu'ndan o sözleri için Muhsin Kızılkaya'ya çok sert tepki!

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, "Askerler ölmek için maaş alıyor" diyen eski AKP milletvekili ve Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya'ya Habertürk ekranından çok sert cevap verdi. Pamukoğlu, "Bu şu anda zaten travma geçiren Türk ordusuna, bu kadar kayıba uğramış, güneydoğuda çarpışan çocukların morallerini sıfıra indiriyorsun. Bunun verdiği zararı düşman veremez. PKK veremez bu zararı, ağzından çıkan lafları kulakları duysun" dedi. Pamukoğlu, "Bu hiç ölme tehlikesi olmayan ve bu kadar para alan bunlar neci? Bunlar parayı nereden alıyor?" diye sordu.

Kızılkaya ne demişti?

1 Kasım seçimlerinde aday gösterilemeyen eski AKP Milletvekili, Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya, "Askerlerin görevi hayatını vermek, bunun için maaş alıyorlar, bana ekstra bir iyilik yapmıyorlar" sözleri büyük tepki çekmişti. Kızılkaya, daha sonra bir açıklama yaparak özür diledi.

Pamukoğlu: PKK yapamaz!

Pamukoğlu, Kızılkaya’nın bu sözlerine Habertürk’te katıldığı Fatih Altaylı’nın programında çok sert tepki gösterdi. Pamukoğlu, " Bu şu anda zaten travma geçiren Türk ordusuna, bu kadar kayıba uğramış, güneydoğuda çarpışan çocukların morallerini sıfıra indiriyorsun. Bunun verdiği zararı düşman veremez. PKK veremez bu zararı, ağzından çıkan lafları kulakları duysun" dedi.

Pamukoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ne demek bu? Asker ölmek için maaş mı alır? Dün akşam birisi söylemiş galiba. Bunu diyen vatandaşın dünyadan haberi yok. Cahil adamlar. İlk devletler Yunan şehirlerinde kurulduğunda parlamentolar milletvekilleri aynı zaman da devletin işlerini yapanlardı. Dediler ki “Biz hem dışarıda işimiz var hem de devletin işini yapıyoruz.” Bu böyle olmaz, “Biz devletin işlerini yapacak adamlar bulmalıyız” dediler. Bunlara bürokrat dediler. Askerler ordu hariç. Orduya parayı az verdim çok verdim. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar bu vatan için, bizim güvenliğimiz için var. Onların para konusu konuşulmayacak. Bu devletler ilk kurulduğunda böyle kuruldu. Herkes bir yerden maaş alıyor değil mi? Bir de ordu asla bürokrat değil. Ordu bizim bürokratımız değil mi? Bu nasıl bir şey? Kültür yapısı düşük olduğundan mı? Peki, askerler ölüm ve öldürme için diyelim maaş alıyorlar. Bu hiç ölme tehlikesi olmayan ve bu kadar para alan bunlar neci? Bunlar parayı nereden alıyor? Bu şahıs parayı nereden oluyor? Bu şu anda zaten travma geçiren Türk ordusuna, bu kadar kayıba uğramış, güneydoğuda çarpışan çocukların morallerini sıfıra indiriyorsun. Bunun verdiği zararı düşman veremez. PKK veremez bu zararı, ağzından çıkan lafları kulakları duysun.”

Kızılkaya özür diledi

Kızılkaya’nın Habertürk’te yayınladığı özrü şöyle:

Habertürk TV ekranında Didem Arslan Yılmaz tarafından yönetilen Türkiye’nin Nabzı programında bir emekli generalle yaptığımız tartışmada hiçbir şekilde aklımdan geçmeyen, ama her nasılsa ortamın gerginliği sonucu ne yazık ki maksadını aşan sözler sarf ettim. Düşündüklerimi çok hatalı bir dille ifade etmiş olduğumu, yanlış anlamaya müsait sözler olduğunu ve tepkilerle karşılaşacağımı sonradan fark ettim.

Tartışma esnasında askerliği profesyonel bir meslek olarak tercih etmiş insanların, bu mesleği seçerken elbette bir ücret almaları gerektiğini, ama bu mesleğin icrası esnasında şehit olmanın da, gazi olmanın da mümkün olduğunu ifade etmek istedim. Elbette askerlerin vazifeleri de, diğer bütün vatan hizmetleri gibi onurlu bir hizmettir. Görev uğrunda şehit olanların ise bu işi para karşılığı yaptıkları gibi bir düşünce asla aklımdan geçecek bir şey değildir.

Profesyonel askerlik mesleğinin seçimiyle ilgili sarf ettiğim talihsiz sözlerden sonra, aynı programda, şehitlerimizin ve kahraman ordumuzun şerefli mensuplarının “incinebileceğini” düşünerek hepsinden özür dilemiş ve sözlerimi geri almıştım.

Buna rağmen bazı çevreler tarafından kampanya sürdürülmek isteniyor. FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı tavrı öteden beri net olan, çok uzun bir süreden beri bu örgütlerin hedefi olan, kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü terörle mücadele azmine destek veren, onun moralinin bozulması, bütün milletin moralinin bozulması anlamına geldiğini çok iyi bilen birisi olarak, sarf ettiğim sözlerden “pişmanlığımı” dile getirmeme rağmen bana saldırmaya devam etmeleri, ne hakkaniyet, ne de insaf ölçülerine sığar.

Her gün onlarca şehit haberiyle sarsıldığımız, birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bir dönemde sarf ettiğim, amacını aşan, kahraman ordumuzun mensuplarını, aziz şehitlerimizin ruhunu ve şehit ailelerinin gururunu incitebileceğini düşündüğüm o talihsiz sözlerimden dolayı tekrar bütün milletimden özür diliyor, saygılarımı sunuyorum..