Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğlu’na 'otobüs' yanıtı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” açıklamasına yanıt vererek, “AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” ifadelerini kullandığını belirten AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı. Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı'. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan rapora göre, 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı otobüs, 2007 yılında 50 adet çift katlı ve 94 adet solo/körüklü otobüs alımı gerçekleştiği, 2013’te bin 440 adet, 2015’te 126 adet, 2016’da 44 adet ve 2017’de 375 adet olmak üzere, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında bin 985 yeni otobüs alındığı belirtildi.