Osman Müftüoğlu'ndan Mehmet Öz'e: Bilimsel verilerden uzak mesnetsiz öneride bulunuyorsun, olmadı...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, doktor Mehmet Öz'ün “İyi bir uyku için yatakları ayırın” önerisinin bilimsel olmadığını öne sürdü. Müftüoğlu yazısında, "Bir yastıkta kocamak' sadece bizim değil, her kültür ve inancın en güzel geleneklerinden biri" diye yazdı.

Müftüoğlu, "Olmadı değerli dostum, değerli Mehmet Öz kardeşim... Yine olmadı. Şimdi de 'Yatakları ayıralım' diye özetlediğin yeni ve tamamıyla 'kişisel' bir öneri ile gündemdesin. Belki yine ‘trend topic’ de olabilirsin ama bana göre -çok özel bazı haller dışında- kesinlikle ve bu defa da haklı değilsin. Tıpkı 'Kahvaltı yapmayalım' önerin gibi, bu önerin de bilimsel verilerden çok uzak. Sadece birkaç araştırmaya dayalı, çok kişisel, çok ucu açık bir öneri bu. Lütfen alınma. Lütfen hoşgör ama çok 'mesnetsiz' yani 'dayanak yoksunu' bir öneride bulunuyorsun." görüşünü savundu.

Müftüoğlu bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Tıbbi öneriler anketlere değil, bilimsel araştırmalara dayanmak zorundadır.

Sadece bir veya birkaç araştırmaya, sonuçları da tartışmalı, üstelik istatiksel olarak anlamlı mı değil mi belli olmayan rakamların neticelerine dayanarak, “İyi bir uyku için yatakları ayırın” gibi radikal bir öneride bulunmak doğru olmaz...

Netice şudur: “Bir yastıkta kocamak” sadece bizim değil, her kültür ve inancın en güzel geleneklerinden biri. Bu geleneği de “araştırmalara” ve “trend topic” olma sevdalarına kurban etmeyelim.

Bırakalım bu tür kararları biz doktorlar değil de eşler kendileri versinler...

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