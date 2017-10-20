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Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra: Acele değerlendirmeler yapmayın!

"Eşimin yanlış anlaşılma nedeniyle gözaltına alındığını düşünüyorum"

20 Ekim 2017 13:40

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün gece (19 Ekim 2017) gözaltına alınan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra Kavala açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kavala, "Bu noktada acele değerlendirmeler yapmanın çok doğru olmadığını düşünmekteyiz" dedi. 

Osman Kavala’nın gözaltına alınmasıyla ilgili konunun soruşturma aşamasında olduğunu belirten Ayşe Buğra Kavala, acele değerlendirmeler yapmanın doğru olmayacağını belirtti. Eşinin yanlış anlaşılma nedeniyle gözaltına alındığını düşündüklerini ifade eden Kavala, şunları kaydetti:

“Öncelikle, Osman Kavala’ya şu ana değin verilen destek için herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bununla birlikte konunun henüz soruşturma aşamasında olması nedeniyle, bu noktada acele değerlendirmeler yapmanın çok doğru olmadığını düşünmekteyiz. Kanaatimiz Osman Kavala hakkında bir yanlış anlamanın olduğu yönündedir. Kaldı ki, soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz. Kamuoyunun dikkatine sunarız.”

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