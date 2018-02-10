Osman Kavala'dan mektup: Vaktimi önümüzdeki döneme ne tür katkılarda bulunacağımı düşünerek geçiriyorum

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 1 Kasım 2017'da tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla mektup gönderdi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Osman Kavala avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Diğer gazeteci ve yazar arkadaşların, benden daha uzun süre burada kalmalarının üzüntüsünü daha yakından hissediyorum" dedi.

Kavala, “Vaktimi, önümüzdeki döneme ne tür katkılarda bulunacağımı düşünerek geçiriyorum” diye yazdı.

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.