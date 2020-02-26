"Osman Kavala'ya mektup yazıyoruz" kampanyası

Gezi davasında hakkında beraat eden ve tahliye kararı verildikten bir gün sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’yla dayanışmak için mektuplaşma kampanyası başlatıldı.

Kültür sanat, sivil toplum kurumu çalışanı dostları ve sanatçılar tarafından başlatılan kampanyada “Tahliyesi yönünde AİHM kararı bulunmasına rağmen haksız yere tutuklanan ve eski koğuşuna geri dönmek zorunda kalan Sevgili Osman Kavala’yla dayanışmamızı ona göndereceğimiz mektuplarla/kartlarla göstermek istiyoruz” denildi.

bianet'tin haberine göre kampanya metninde “Sizleri de Osman Kavala’ya dayanışma mesajlarınızı posta yoluyla göndermeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu adres şöyle: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 9 No'lu Cezaevi, A-7 / C 59, 34570 Silivri/İstanbul.

Ayrıca, mektup/kart gönderme imkanı olmayanlar mesajlarını Osman Kavala'ya iletilmek üzere freeosmankavala@gmail.com adresine gönderebilirler.