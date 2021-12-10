Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Dört yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Öte yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye hakkında resmen ihlal süreci başlatıldığını duyurmuştu, Ankara'ya konuyla ilgili cevap için 19 Ocak 2022'ye kadar zaman tanınmıştı.

Casuslukla suçlanan, birleştirilen Gezi ve Çarşı davaları dosyaları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan, 4 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun kaldırılması için yapılan itiraz, üst mahkemece reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Kasım'da yapılan duruşmada iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, bir üye hâkim bu karara muhalif kalmıştı.

Kavala’nın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala’nın avukatlarının itirazını reddetti.

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