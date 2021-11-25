Osman Kavala’nın avukatı: Siyaset isterse Kavala tahliye olacak

Torba davaya dönüştürülen Gezi davasının yarın yapılacak duruşması öncesinde, 1486 gündür tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu, "Konu bir hukuki kararın çok ötesinde. Hukuki bir karar beklemek mümkün değil. Tamamen siyasi bir karar olacak. Siyaset, Osman Kavala’nın yarın tahliye edilmesini isterse, Kavala yarın tahliye edilecek. Siyaset tahliyesini istemezse Osman Kavala tahliye edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Koyuncu, “Böyle torba davalarda, herkese isnat edilen suçlama farklı olduğu için sağlıklı bir sonuca ulaşmak, delilleri değerlendirmek çok daha zor oluyor. Çok daha kaotik bir ortam oluyor. Uzun süren bir yargılama oluyor. Yargılama uzun sürünce de birçok hak ihlali, olumsuzluk gündeme geliyor.” dedi.

Kavala aldığı karar nedeniyle yarınki duruşmaya katılmayacak. Avukat Koyuncu, “Kendisi savunma yapmayacak, biz avukatları olarak duruşmada kendisini temsil edeceğiz, orada olacağız. Ama savunma yapıp yapmama konusunu değerlendireceğiz ona göre bir karar vereceğiz. Müvekkilimizin açıklamasını destekler bir şekilde hareket edeceğiz” bilgisini verdi.

Koyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Konu bir hukuki kararın çok ötesinde. Hukuki bir karar beklemek mümkün değil. Tamamen siyasi bir karar olacak. Siyaset, Osman Kavala’nın yarın tahliye edilmesini isterse, Kavala yarın tahliye edilecek. Siyaset tahliyesini istemezse Osman Kavala tahliye edilmeyecek. Yani bu kadar siyasileşmiş bir konuda mahkeme heyetinin karar vermesini beklemek hayalcilik olur. Verilen karar mahkeme karar değil siyasi karar olacak.”

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