Osman Kavala için kampanya

18 Şubat tarihinde altıncı duruşması görülecek Gezi Davası öncesi Twitter'da Osman Kavala'ya destek için kampanya düzenlenecek. Bugün saat 19.00'daki kampanyada #YargıYokİnfazVar başlığı kullanılacak.

Osman Kavala’ya Özgürlük grubu, 18 Şubat’ta altıncı duruşması görülecek Gezi Davası’ndaki hukuksuzluklara dikkat çekmek amacıyla herkesi yapacağı paylaşımlarla Kavala ve Gezi davası sanıklarına destek vermeye çağırdı.



Paylaşımlarda kullanılması için bazı örnek tweet’ler osmankavala.org adresinde sunuldu