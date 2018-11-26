Osman Kavala: Gezi olaylarının finansörü olduğum iddiasının asılsızlığını göstermek için iddianameyi bekliyorum

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyona yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

“Benimle ilişkili olarak, aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişinin gözaltına alınmasına ve bu bağlamda hakkımda bazı asılsız iddiaların gündeme gelmesine çok üzüldüm” ifadesini kullanan Kavala, “Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum” dedi. Kavala, “Bu davanın, insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum” temennisinde bulundu.

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Osman Kavala tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre benimle ilişkili olarak, aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişinin gözaltına alınmasına ve bu bağlamda hakkımda bazı asılsız iddiaların gündeme gelmesine çok üzüldüm. Bir yılı aşkın süredir tutuklu olmamın sebebi olarak ortaya atılan anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmek suçlamalarının Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum. Bu davanın, insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum.

Ne olmuştu?

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık gözaltılara ilişkin açıklamasında;

"Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,

Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasının amaçladıkları tespit edilmiştir" iddialarını kaydetmişti.

Operasyonda İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı, Diyalog ve Uzmanlaşma Derneği Kurucu Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanlar kimler?

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 20 kişiye karşı operasyon yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamaya göre gözaltına alınan 13 kişinin listesi ise şöyle: