Osman Kavala'dan 'casusluk' suçlamasına yanıt: Öncekilerden daha saçma bir iddia

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, hakkında bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi. Kavala, hakkındaki son iddiayı 'öncekilerden daha da saçma' olarak nitelerken, "Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir" dedi.

Kavala, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkında verilen tutuklama kararının "AİHM'in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik" olduğunu belirtirken, bunun normal karşılanması halinde bu tutumun ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacağına dikkat çekti.

Kavala'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi 2 yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM'in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır."