Osman Kaçmaz, ifade vermeyi reddetti!

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Adalet Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında müfettişlere ifade vermedi.

Kaçmaz'ın Avukatı Baykal Doğan, soruşturmaya esas bilgi ve belgelerin, taleplerine rağmen gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle kendilerine verilmemesi üzerine savunma yapamayacaklarını bildirdiklerini açıkladı.

Osman Kaçmaz, sabah saatlerinde avukatı Baykal Doğan ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu Konya yolundaki binaya geldi.

Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Kaçmaz, daha sonra binadan ayrıldı. Kaçmaz'ın avukatı Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce "soruşturma sürecindeki usulsüzlükleri açık açık beyan ettiklerini" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün de aynı şey ile karşılaştık. Soruşturmaya esas bilgi ve belgeler, talep ettiğimiz halde, gizlilik kararı olduğundan bahisle tarafımıza verilmedi. Buna rağmen, belgelere dayanarak savunma yapmamız istendi. Bilmediğimiz, görmediğimiz, incelemediğimiz belgelere dayanarak yapılan soruşturmada sorulara cevap veremeyeceğimizi ifade ettik. Çünkü, bunun savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğunu beyan ettik."

Doğan, Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Temel Prensiplerine göre, bir hakim hakkında yürütülen soruşturmanın gizli olamayacağını dile getirdiklerini aktararak, bu beyanlarının zapta geçtiğini, ancak zaptın da kendilerine verilmediğini ifade etti.

"Tarafımızca herhangi bir savunma yapılamamıştır" diyen Doğan, bundan sonraki süreçte yargıya başvuracaklarını bildirdi.

YARSAV Başkanı'nın açıklamaları

Kaçmaz'ın içeride bulunduğu dakikalarda binaya gelen Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Eminağaoğlu, "bir süredir Adalet Bakanlığı'nın yargıya yönelik soruşturmalarının kamuoyu gündeminde bulunduğunu" belirterek, "ancak bu soruşturmalarda en temel insan haklarının bile yargıç ve savcılara tanınmadığını" savundu.

"Bakanlığın; hangi delilleri, hangi yöntemlerle, nasıl, hangi içerikle elde edildiğini hiçbir meslektaşına açıklamadan savunma alma yoluna gittiğini" ileri süren Eminağaoğlu, "Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bu gibi olaylarla yargının muhatap edilmesi, bir de yargı reformu söylemini dilinden düşürmeyen bakanlığın bunu yapması hukuken kabul edilemez buluyoruz. YARSAV olarak her türlü hukuksuzluğa karşıyız ve buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Osman Kaçmaz'a destek için mi geldiniz?" sorusuna Eminağaoğlu, "Biz, bütün meslektaşlarımıza yapılan haksızlıklar için destek anlamında buradayız" yanıtını verdi.

Eminağaoğlu, "Osman Kaçmaz ifade veremedi. Hakkında bundan sonraki süreç nasıl olacak?" sorusu üzerine, "Adalet Bakanlığının hukuka uymasıyla olacaktır. Tabii, hukuka uyarsa. Beklentimiz budur. Ama hukuken yürümeyen bir süreç var. Bundan sonra nasıl gideceğini hukuk dışı anlamda ortaya koymak mümkün değil. Çünkü hukuk belli, yol belli, yöntem belli. Yeter ki bunlara uyulsun" diye konuştu.