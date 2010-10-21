Osman Hamdi Bey, ölümünün 100. yılında anılıyor

T24- Türkiye'de figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey, ölümünün 100. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ülke genelinde düzenlenecek sergiler ve sempozyumla anılacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, UNESCO'nun 35. Genel Konferansında 2010 yılı anma ve kutlamalar listesine alınan "Osman Hamdi Bey'in Ölümünün 100. Yıl Dönümü" dolayısıyla, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Etkinlikler kapsamında, Osman Hamdi Bey'in eserlerinin reprodüksiyonlarını, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 28 ilde sergileyecek.



Sergiler Bilecik, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Aydın, İzmir, Muğla, Hatay, Adana, Mersin, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Amasya, Samsun, Trabzon ve Rize'de açılacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 8 Kasım'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Fındıklı Kampüsü Oditoryu'munda bir de "Osman Hamdi Bey (1842-1910) Ölümünün 100. Yılında Anma Sempozyumu" düzenleyecek.

Müdürlük, anma etkinlikleri kapsamında Osman Hamdi Bey'in biyografisinden eserlerine kadar pek çok bilginin yer aldığı "www.osmanhamdibey.gov.tr" web adresini oluşturdu.



Osman Hamdi Bey'in çok yönlü kimliği sanatsal, arkeolojik, devlet memurluğu, hukukçu ve kurucu yönlerinin hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılması amacıyla, anma yılına özel logoyla hazırlanan sitede, sanatçının Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim ve Heykel Müzesi ile Pera Müzesi'nde sergilenen "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Silah Tüccarı" ve "Pembe Başlıklı Kız" gibi birbirinden değerli eserleri görülebilir.



Sitede ayrıca Osman Hamdi Bey ile ilgili kaynakların zenginleştirilmesi amacıyla yazarlar, tarihçiler, arkeologlar ve entellektüellere katkı sağlayabilecek makaleler yer alıyor.



Osman Hamdi Bey kimdir?



Figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu, 21. yüzyılın son döneminde, sanat ve kültür alanında yenileşme ve batılılaşma akımının öncüsü olan Osman Hamdi Bey, 1842-1910 yıllarında yaşadı.



Osmanlı ve batı kültürleriyle eğitilerek yetişmiş bir teknik ve siyaset adamı olan Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın en büyük oğlu olan Osman Hamdi Bey, 1860 yılında hukuk öğrenimi için Paris'e gönderildi.



Bu öğrenimi yanında, o devrin ünlü ressamlarının atölyelerinde çalışarak iyi bir resim eğitimi gördü. 1869 yılında ülkesine döndüğünde Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü görevini genç yaşında üstlendi.





1871'de İstanbul'a dönen Osman Hamdi Bey, Saray Protokol Müdür Yardımcılığına getirildi. Devletin üst kademelerinde çeşitli görevler yapan Osman Hamdi Bey, 11 Eylül 1881 tarihinde İmparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) Müdürlüğüne atandı.





