-OSMAN GÜNEŞ 2. KEZ ATANDI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanların Atanmasına Dair İşleme göre, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlere kadar Adalet Bakanlığı'na Ahmet Kahraman, İçişleri Bakanlığı'na Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanlığına Mehmet Habib Soluk atandı. Atanan bakanların özgeçmişleri şöyle: Adalet Bakanlığı'na atanan Ahmet Kahraman, 1955'te İzmir Menemen'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Lice'de hakim yardımcısı olarak göreve başlayan Kahraman, sırasıyla Kelkit hakim yardımcısı, Gümüşhane Cumhuriyet savcı yardımcısı, Batman Cumhuriyet savcısı ve Mustafakemalpaşa hakimi görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevleri yapan Kahraman, 2000 yılında Ankara hakimliği, 12 Şubat 2008-18 Temmuz 2008 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de 18 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yürüten Kahraman, evli ve 3 çocuk babası. -OSMAN GÜNEŞ- İçişleri Bakanlığı'na atanan Güneş, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Ekinciuşağı köyünde 1952 yılında doğdu. Güneş, ilkokulu köyünde bitirdikten sonra sırasıyla 1971 yılında Yozgat Lisesi'nden, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak 1977'de mülki idare amirliği görevine başlayan Güneş, kaymakamlık stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Mecitözü, Çelikhan, Cizre, Datça ve Sandıklı ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına 1990 yılında atanan Güneş, bu birimde yaklaşık 2 yıl Daire Başkanlığı, 4 yıl Genel Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra 1995 yılında Personel Genel Müdürü olarak tayin edildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği görevine getirilen Güneş, 2000 yılında yeniden İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atandı. 01 Aralık 2003–30 Aralık 2005 tarihleri arasında Şırnak Valiliği, 30 Aralık 2005-8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kayseri Valiliği yapan Güneş, Mayıs 2007 tarihinde İçişleri Bakanı olarak atandı. Bu görevi 31 Ağustos 2007 tarihine kadar yürüttükten sonra yeniden Kayseri Valiliği'ne dönen Güneş, 19 Kasım 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tayin edildi. Güneş, İçişleri Bakanlığı'nca, 1986 yılında Cizre Kaymakamlığı görevini sürdürürken incelemeler ve araştırmalarda bulunmak ve dil eğitimi yapmak üzere 1 yıl süreyle İngiltere'ye, 1989 yılında Sandıklı Kaymakamı iken merkezi idarenin yapılanması ile ilgili olarak 1 ay süreyle, 1996 yılında ise mahalli idarelerle ilgili olarak 15 gün süreyle seminer ve inceleme çalışmalarına katılmak üzere Japonya'ya gönderildi. Güneş'in, yurtdışı görevleri sonrasında İngiliz Polis Teşkilatının Yapısı, Japon Personel Sistemi ve Japon Mahalli İdareler Sistemi ile ilgili yaptığı ve yayınladığı incelemeleri bulunuyor. Güneş, evli ve 4 çocuk babası. -MEHMET HABİB SOLUK- Ulaştırma Bakanlığı'na atanan Mehmet Habib Soluk, 1950 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Soluk, Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı ve Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı Tersanelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılında Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama ve İzleme Şube Müdürlüğü yaptı. 2003-2004 yıllarında Denizcilik Müsteşarlığı APK Dairesi Başkanlığı ve PTT Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Soluk, bir süre Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yaptı, ardından Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi. Son olarak Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Mehmet Habib Soluk, Fransızca biliyor.