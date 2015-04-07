Osman Gökçek: Allah’ın izni olmadığı için aday olamadım

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, yakın akrabaların aday yapılmaması prensibi gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in aday olarak gösterilmediğini açıkladı.
AKP'de aday listelerinin açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Osman Gökçek, "Allah'ın izni olmadığı için aday olamadığım kanaatindeyim" dedi.
Bülent Arınç'ın yakın çevresine “Benim bu partide hatırım varsa Melih Gökçek’in oğlunu (Osman Gökçek) aday göstermezler” dediği iddia edilmişti.
Gökçek'in açıklaması şöyle: