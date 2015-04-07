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Politika

Osman Gökçek: Allah’ın izni olmadığı için aday olamadım

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, yakın akrabaların aday yapılmaması prensibi gereği AKP'den milletvekili adayı olarak gösterilmedi

07 Nisan 2015 23:32

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, yakın akrabaların aday yapılmaması prensibi gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in aday olarak gösterilmediğini açıkladı.

AKP'de aday listelerinin açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Osman Gökçek, "Allah'ın izni olmadığı için aday olamadığım kanaatindeyim" dedi.

Bülent Arınç'ın yakın çevresine “Benim bu partide hatırım varsa Melih Gökçek’in oğlunu (Osman Gökçek) aday göstermezler” dediği iddia edilmişti.

Gökçek'in açıklaması şöyle:

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