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Osman Gazi Köprüsü’nden geçen vatandaş isyan etti: Biz sağmal inek değiliz!

"İnsanlığa hizmet ucuz olur, pahalı olmaz"

13 Temmuz 2016 23:48

Osman Gazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin yüksek olmasına tepki gösteren bir vatandaş, bayram tatili süresince ücretsiz olan Köprüden geçerken çektiği bir video ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Körfezi dolandığında 30 TL'lik benzin harcağını ama Köprü geçiş ücretinin 89 lira olduğunu belirten vatandaş, AKP’ye seslenip "Biz Sağmak inek değiliz, sağılmak istemiyoruz" diye tepki gösterdi. "İnsanlığa hizmet ucuz olur, pahalı olmaz" diyen vatandaş, AKP'liliere "Bu ülke sizin babanızın malı değil" diye eleştirdi.

 

 

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