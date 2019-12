Osman Can, 'Ankara’daki efendiler geri zekâlı!'

T24

Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Doç. Dr. Osman Can, Diyarbakır’da katıldığı Anayasa Paneli’nde izleyenleri Kürtçe “Amed halkı hoşgeldiniz” diye selamladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Can, “Ankara’daki efendiler o kadar geri zekalı ki, Anayasaya şöyle bir ifade koyarlar: Hiçbir okulda Türkçeden başka anadil öğretilemez. Bunu kanunen nasıl belirliyorsunuz?” dedi.Paneli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve DEP eski Milletvekili Sedat Yurttaş da izledi.Doç. Can, “Bize soruldu mu? Örneğin Anayasanın değiştirilemez maddeleri diye ilginç şeyler var. Ya başkentin Ankara olmasını kim bize sordu. Babalarımız ve dedelerimiz karar vermedi bildiğim kadarıyla” dedi.Anayasada yer alan ’Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü’ ifadesini darbecilerin ürettiğini ileri süren Can, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını eleştirirken şöyle dedi:“Anayasa Mahkemesi’nin ilginç kararları vardır. Okursanız ilginç veciz sözler vardır. O sözlerden bir tanesi ‘Bir Kürt dili yoktur.’ Nerden biliyorsun. Bu konuda Diyarbakır’daki Kürt yurttaşlar, ‘Kürt dili yoktur’ diye bir karar verdi mi? Anadilde eğitim görmek istemiyoruz gibi bir şey söyledi mi? Bence söylemedi. Ama Ankara’daki efendiler o kadar geri zekalı ki, anayasaya şöyle bir ifade koyarlar mesela, ‘Hiçbir okulda Türkçeden başka anadil öğretilemez.”