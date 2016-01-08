Osman Baydemir'in yeni anayasa şartı Öcalan

Yeni anayasayla ilgili olarak konuşan HDP Milletvekili Osman Baydemir, "Anayasa'nın değişmesi şarttır. Elzemdir. Bunun için de ben bir kez daha söylüyorum. İmralı'ya uygulanan, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Cizre, Silopi ve Sur'daki sokağa çıkma yasaklarıyla operasyonları ele aldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Baydemir, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasayla ilgili konuşmasının ve HDP'nin bu konudaki tutumunun ne olacağının sorulması üzerine şunları söyledi: "Partimiz, HDP ve şahsımda bugün yaşamış olduğumuz çatışmada dahil olmak üzere Kürt sorunu özü itibariyle bir anayasa sorunudur. Özü itibariyle 1924'ten bugüne değin toplumsal sözleşme yani anayasa, farklılıkları aynı zamanda gerçekten Kürtleri kapsamadığı için bir anayasal sorunumuz olduğu için bu çatışmalar yaşanıyor. Yeni bir toplumsal sözleşme yeni anayasa Kürt sorununun tamamen çözümü için en önemli fırsatlardan bir tanesidir"

"Anayasanın değişmesi şarttır, elzemdir"

Yeni anayasa çalışmalarının etkin şekilde sürdürülebilmesi için çatışmasızlık ve diyalog zeminine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Baydemir, "Kürt sorununun çözümü demek yeni bir anayasanın inşası demektir. Böylesi bir zemin içinde yapılacak bir anayasanın sorunları çözme perspektifi olamaz. Kadınların, çocukların, yaşlıların öldürüldüğü atmosferde hangi toplumsal sözleşmelerden bahsedebiliriz ki? anayasa oluşturma sürecinin Türkiye açısından bir nihai fırsatın değerlendirilmesi olarak ele almak istiyorsak önce çatışmaları durdurmalıyız ki buradan bir uzlaşma çıkabilsin. Ve buradan kalıcı bir çözüm çıkabilsin. Önermelerin dahi konuşulmadığı bir zeminden geçiyoruz biz.

DTK'nın yerel yönetim, özerklikten ne anladığına dair yapmış olduğu basın açıklaması bile terörize ediliyor. Böylesi bir zemin içinde nasıl bir ortak anayasa oluşturulacaktır? anayasanın değişmesi şarttır. Elzemdir. Ama çalışmaların etkin sürebilmesi için bu zeminin önce değişmesi çatışmasızlık ve diyalog zeminine geçilmesi gerekiyor. Bunun içinde ben bir kez daha söylüyorum. İmralı'ya uygulanan, Sayın Öcalan'a uygulanan tecridin ortadan kaldırılması gerekiyor. 'Değiştirelim' dediğiniz anayasanın en ilkel ilkesi dahi şu anda Cizre, Şırnak'ta ihlal ediliyor. Bu bir çelişkidir. Hem 12 Eylül Anayasası'nı beğenmiyorsunuz hem de o anayasayı aşan, rahmet okutan uygulamaları Cizre'de hayata geçiriyorsunuz" diye konuştu.