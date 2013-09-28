T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Osman Baydemir'in annesi vefat etti

Azize Baydemir'in cenazesi bugün saat 10.00'da Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

28 Eylül 2013 13:31

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir'in annesi 74 yaşındaki Azize Baydemir, yaşamını yitirdi.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 2 dönemden bu yana yapan BDP'li Başkan Osman Baydemir'in İplik Mahallesi'nde oturan ve uzun süreden bu yana hasta olan annesi Azize Baydemir, saat 02.15 sıralarında vefat etti. 
 
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Baydemir, günlük programlarını iptal etti. 
 
Anne Azize Baydemir'in cenazesi bugün saat 10.00'da Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ETİKETLER

osman baydemirazize baydemirdiyarbakıryaşamölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24