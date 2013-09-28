Osman Baydemir'in annesi vefat etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir'in annesi 74 yaşındaki Azize Baydemir, yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 2 dönemden bu yana yapan BDP'li Başkan Osman Baydemir'in İplik Mahallesi'nde oturan ve uzun süreden bu yana hasta olan annesi Azize Baydemir, saat 02.15 sıralarında vefat etti.

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Baydemir, günlük programlarını iptal etti.

Anne Azize Baydemir'in cenazesi bugün saat 10.00'da Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.