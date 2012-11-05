Baydemir'e 'polis müdürüne hakaretten' inceleme başlatıldı

Diyarbakır'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla cumartesi (3 Kasım 2012) yaşanan olaylarda polis müdürlerine hakaret ettiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın İstasyon meydanında geçen cumartesi günü yapılmak istenen mitinge Valilik tarafından izin verilmemesi nedeniyle BDP il başkanlığı, Batıkent kavşağı ile Diyarbakır Valiliği önünde gerginlik yaşanmıştı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız milletvekili Ahmet Türk ile BDP'li miletvekilleri ile Belediye Başkanlarının da destek verdiği eylemlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, polis müdürlerine yönelik sarfettiği sözlerle gündeme damgasını vurdu.

Diyarbakır Valiliği önünde kendisini engellemek isteyen polis müdürlerine yönelik "alçaklar, Faşistler, Allah belanızı versin" diyerek bağıran Baydemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Baydemir ile ilgili incelemenin ardından başsavcılık soruşturma açılmasına gerek gördüğünde İçişleri Bakanlığından bu konuda izin talebinde bulunacak.