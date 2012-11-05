T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baydemir'e 'polis müdürüne hakaretten' inceleme başlatıldı

Diyarbakır Valiliği önünde kendisini engellemek isteyen polis müdürlerine yönelik 'alçaklar, Faşistler, Allah belanızı versin' diyen Baydemir'e inceleme

05 Kasım 2012 13:44

Diyarbakır'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla cumartesi (3 Kasım 2012) yaşanan olaylarda polis müdürlerine hakaret ettiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın İstasyon meydanında geçen cumartesi günü yapılmak istenen mitinge Valilik tarafından izin verilmemesi nedeniyle BDP il başkanlığı, Batıkent kavşağı ile Diyarbakır Valiliği önünde gerginlik yaşanmıştı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız milletvekili Ahmet Türk ile BDP'li miletvekilleri ile Belediye Başkanlarının da destek verdiği eylemlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, polis müdürlerine yönelik sarfettiği sözlerle gündeme damgasını vurdu.

Diyarbakır Valiliği önünde kendisini engellemek isteyen polis müdürlerine yönelik "alçaklar, Faşistler, Allah belanızı versin" diyerek bağıran Baydemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Baydemir ile ilgili incelemenin ardından başsavcılık soruşturma açılmasına gerek gördüğünde İçişleri Bakanlığından bu konuda izin talebinde bulunacak.

ETİKETLER

osman baydemirincelemediyarbakırbdpaçlık grevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24