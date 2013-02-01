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Politika

Osman Baydemir'e '42 yıl'dan beraate

Diyarbakır'da 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 42 yıl hapis istemiyle yargılanan Baydemir hakkında beraat kararı verdi

01 Şubat 2013 01:31

Osman Baydemir, 'terör örgütü adına suç işlemek' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından 42 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, katıldığı çeşitli toplantı ve eylemlerde suç işlediği gerekçesiyle toplam 42 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada beraat ararı verildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tutuksuz yargılanan Baydemir katılmazken, avukatı Keziban Yılmaz hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını okuyan cumhuriyet savcısı, yargılama sonucu sanığın propaganda içerikli bir söz ve eyleminin tespit edilemediğini belirterek, sanığın iddia edilen suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aradan sonra, Baydemir hakkındaki suçlamalardan dolayı beraatine karar verdi.

İddianamede, 2011 yılında katıldığı 3 toplantı ve protesto eylemi nedeniyle ''Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

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