Baydemir'den seçim dönemi uyarısı: BDP başkasına sataşmayacak

BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir, İstanbul'da MHP 'nin seçim irtibat bürosuna düzenlenen saldırının üzüntü verici olduğunu söyledi. Saldırıda yaşamını yitiren MHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Cengiz Akyıldız’ın ailesinin acısını yürekten paylaştığını ifade eden Baydemir, "Seçim sathı maili, savaş sathı maili değildir; hizmet arayışı ve hizmet yarışı sathı mailidir" dedi ve "Yek bir partili arkadaşımız, tek bir fikirdaşımız bir başka siyasi partiye ve partinin adayına tek bir çakıl taşı atmayacaktır" diye söz verdi.

BDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Baydemir, İstanbul'da MHP'nin seçim irtibat bürosuna düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı. Baydemir, seçim çalışmalarında en küçük bir sıkıntıya izin vermeyeceğini söyledi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen Halkların Demokratik Partisi’nin meclis toplantısına, BDP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir, BDP İl Başkanı Celalettin Erkmen, BDP ilçe başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan BDP'li Osman Baydemir, çıkara ve menfaate dayalı bütün ittifakların kavgaya neden olacağını söyledi. BDP'nin mücadelesinde rant ve menfaat olmadığını ifade eden Baydemir, " Türkiye halkları gün gelecek birbirlerinin kimliklerini tanıyarak aydınlık bir gelecek inşa edecekler. Çıkara dayalı bütün ittifaklarda bir gün çıkarlar çakışır ve kavga başlar. Bugün en tepede olduğu gibi, yani balık baştan kokar. Bizim mücadelede rant ve menfaat yoktur. Bu mücadele ateşten gömlektir. Halkların kardeşliği için bu ateşten gömlek bizi de yaksa, bu gömleği giymek bir onurdur" diye konuştu.

'BDP'liler başkasına sataşmayacak'

Seçim sürecinde BDP'lilerin asla bir başka parti veya adayına sataşmayacağını dile getiren Baydemir, "60 günlük zaman dilimi içerisinde tek bir partili arkadaşımız, tek bir fikirdaşımız bir başka siyasi partiye ve partinin adayına tek bir çakıl taşı atmayacaktır. Kendini bilmez birisi çıkar ve bana taş atarsa da biz kendisine gülle yaklaşacağız. Asla ve asla şiddet bu kentte olmayacak. Tek bir esnafımın, tek bir kardeşimin bırakın canı, camı dahi kırılmayacak. Biz miting yaptığımız gün bile trafikte sorun yaşanmasın diye konvoyumuzu iptal ettik. Halka saygılı olmanın gereği de budur" dedi.

Geçen hafta Van'da AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Gülaçar'a ve pazar günü de İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıdan üzüntü duyduğunu dile getiren Baydemir sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah onlar bu ülkede bu seçim sathı mailinde son üzücü olaylar olur. İstanbul'da yaşamını yitiren yurttaşımızın ailesinin acısını da yürekten paylaşıyorum. Nedeni ne olursa olsun ve kim olursa olsun; seçim sathı maili, savaş sathı maili değildir; hizmet arayışı ve hizmet yarışı sathı mailidir. Çok açık ve net söylüyorum: Nemrutlar, Firavunlar hem nitelik hem nicelik değiştirir, kılıktan kılığa girerler. Biz asla provokasyona gelmeyeceğiz. Niye gelmeyeceğiz? Çünkü biz hakka ve halka inanıyoruz. Bu ikisi bize yeter."