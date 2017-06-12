Osman Baydemir: Bizi de zindana atacaklar

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, aralarında Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 13 milletvekilinin tutuklu bulunduğunu hatırlatarak “Bir halkın iradesi zindandadır. Öyle görünüyor ki gün be gün dışarıda olan bizleri de zindana atacaklar" dedi.

Sterk Tv’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısıyla katılan Baydemir, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Daha yeni Ferhat Encü’ye 4 yıl 10 ay hapis verildi. Halkın oyu ile parlamentoya gidenler, AKP’nin oyu ve AKP’nin mahkemeleri ile parlamentodan atılıyor."

“Hükümetin hedefi Fetullah Gülen ve adamlarının Türkiye’ye iadesini engellemek. Bunun için böyle bir liste yayınladılar. Bizim iki parlamenterlerimizi de bu listeye sos yaptılar. Çünkü, Gülen’in adamları Türkiye’yle iade edilir ve konuşurlarsa bu hükümet yıkılır ve darbenin siyasi ayağı ortaya çıkacaktır. Yabancı ülkeler bu adamları onlara vermesinler diye idam cezası ile vatandaşlıktan çıkarmayı gündeme getiriyorlar. Bizim iki parlamenterlerimizi bunlara perde yaptılar. Kimse kimseyi vatandaşlıktan atamaz.”