‘Oslo'da yeni çözüm süreci buluşması mı' sorusuna neden olmuştu; Sadık Güleç, o toplantıyı anlattı

2013’te çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti’nden bazı isimlerin Oslo’da gerçekleştirdiği buluşma “Yeni bir çözüm süreci buluşması” mı sorusuna neden olurken toplantıya katılan Sadık Güleç, konuya ilişkin olarak bir yazı kalem aldı. Güleç; Kadir İnanır, Ali Bayramoğlu, Ahmet Faruk Ünsal gibi isimlerin yer aldığı toplantının “Akiller tecrübesini yeniden düşünmek” üzerine olduğunu söylerken “Bu toplantı daha önce Dublin, Londra ve Ankara gibi şehirlerde yapılan toplantılar dizisinin bir devamı niteliği olmaktan başka bir anlam taşımıyor” dedi.

Sadık Güleç’in Gazete DuvaR’da “Akil İnsanlar Heyeti üyeleri çözüm sürecini değerlendirdi” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) dünyanın çeşitli ülkelerindeki çatışmalar ve çözüm süreçleri konusundaki deneyimleri Türkiye’ye aktarmak için çeşitli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Bu nedenle dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı toplantılara Türkiye’den gazetecileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve aydınları davet ederek çeşitli çalışmalar yapıyor. Türkiye’de de Kürt sorunu konusunda çözüm süreci ve sonrasında çeşitli çalışmalar yaptı. Bu toplantılardan bazılarını gazeteci olarak biz de izledik. Örneğin henüz Türkiye’deki çözüm süreci devam ederken Mardin’de yapılan bir toplantıya Kuzey İrlanda’da, İrlanda Kurtuluş Ordusu ile İngiliz hükümeti arasında görüşmeleri başlatan Jonathan Powel katılmıştı.

SÜREÇ BİTTİKTEN SONRA DA DEVAM ETTİ

DPI çözüm süreci bittikten sonra da bu konuda yaptığı çalışmaları devam ettirdi. Yine geçtiğimiz ay İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapılan, “Çatışma Süreçlerinde Medyanın Rolü” başlıklı toplantıyı izledik. Bu toplantıda da İrlandalı ve Kolombiyalı gazeteciler yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Ancak hükümetlerden bağımsız bu kuruluşun toplantıları medyada zaman zaman ‘çözüm süreci yeniden başlatılmak isteniyor’ diye gündeme geldi. Geçen hafta Norveç’te yapılan son toplantı da bazı internet haber sitelerinde yine bu şekilde ele alındı. DPI’ın son toplantısı çözüm sürecinde yer alan Akil İnsanlar Heyeti üyelerinden bazı isimlerin katılımı ile gerçekleştirilmişti. Ancak toplantıya katılan ve Akil İnsanlar Heyetin’de yer alan Yıldıray Oğur, Ali Bayramoğlu, Kadir İnanır, Vahap Coşkun, Öztürk Türkdoğan, Abdurrahman Kurt, Ahmet Faruk Ünsal, Mehmet Emin Ekmen gibi isimler ile DPI danışmanlarından Ayşegül Doğan, Sevtap Yokuş ve Ufuk Uras sona eren çözüm sürecini tartıştı. Toplantının başlığı ise “Akiller tecrübesini yeniden düşünmek” olarak belirlenmişti. Yani ‘yeniden bir çözüm süreci’ gibi bir gündem yoktu.

Belli ki geçmişte çözüm süreci toplantılarının hükümet ile PKK temsilcileri arasında Oslo’da başlamış olması bu haberlerin çıkış kaynağı olmuştu. Oysa bu toplantı daha önce Dublin, Londra ve Ankara gibi şehirlerde yapılan toplantılar dizisinin bir devamı niteliği olmaktan başka bir anlam taşımıyor.