T24 LogoT24 Logo
Dünya

OSLO'DA İKİNCİ SALDIRI OSLO (A.A)

22 Temmuz 2011 23:58

-OSLO'DA İKİNCİ SALDIRI OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde düzenlenen bombalı saldırıdan sonra iktidar partisinin gençlik kollarının toplantısında ateş açıldığı, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Norveç devlet televizyonu NRK, polis kıyafeti giyen saldırganın Oslo yakınında yakalandığını duyurdu. Daha önce belirlenen takvime göre Başbakan Jens Stoltenberg'in de adaya gitmesinin öngörüldüğünü belirten polis, ayrıntılı bilgi vermedi. İktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kollarının toplantısında 600'e yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada Oslo'daki patlamada yaralanan sayısının 10'a çıktığı, Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada, bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24