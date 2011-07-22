-OSLO'DA İKİNCİ SALDIRI OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde düzenlenen bombalı saldırıdan sonra iktidar partisinin gençlik kollarının toplantısında ateş açıldığı, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Norveç devlet televizyonu NRK, polis kıyafeti giyen saldırganın Oslo yakınında yakalandığını duyurdu. Daha önce belirlenen takvime göre Başbakan Jens Stoltenberg'in de adaya gitmesinin öngörüldüğünü belirten polis, ayrıntılı bilgi vermedi. İktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kollarının toplantısında 600'e yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada Oslo'daki patlamada yaralanan sayısının 10'a çıktığı, Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada, bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.