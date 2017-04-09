Oslo'da bulunan bomba düzeneği etkisiz hale getirildi

Norveç‘in başkenti Oslo’da cumartesi gecesi patlayıcı bir madde polis tarafından etkisiz hale getirdi.

Oslo’nun en işlek bölgelerinden Grönland’da bulunan şüpheli tertibat polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Operasyon Şefi Svein Arild Jorundland “Bir polis ekibi, devriye sırasında Grönland bölgesinde garip davranan bir kişiyi tespit etti. Bu kişiyle bağlantılı olarak şüpheli bir madde bulundu ve inceleme başlattık.” açıklamasında bulundu.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin kimliğiyle ilgili bilgi vermedi. Patlatılan maddenin ise bir bomba düzeneği olduğu doğrulandı.