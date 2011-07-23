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Dünya

OSLO POLİSİ: SALDIRIDA 9

23 Temmuz 2011 02:31

-OSLO POLİSİ: SALDIRIDA 9-10 ÖLÜ VAR OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç polisi, başkent Oslo yakınlarında bir gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 9-10 olarak açıkladı. Oslo Polisi Şefi Yardımcısı Sveining Sponheim yaptığı açıklamada, İşçi Partisi tarafından Utoeya adasında düzenlenen gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda 9 belki 10 kişinin öldüğünü söyledi. Sponheim, gençlik kampına silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığını, saldırganın, Oslo'da bugün düzenlenen bombalı saldırı ile bağlantısı olduğuna inandıklarını kaydetti  Görgü tanıkları ise daha önce, silahlı saldırıda 20-25 kişinin öldüğünü ifade etmişlerdi.

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