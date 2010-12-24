-OSLO HAVALİMANI TREN İSTASYONUNDA BOMBA ALARMI OSLO (A.A) - 23.12.2010 - Oslo uluslararası havalimanı tren istasyonunun, bir trene bomba konulduğu mesajı bulunmasının ardından tahliye edildiği bildirildi. Norveç Ulusal Demiryolları İdaresi sözcüsü, trende patlayıcılar olduğuna dair notların bulunduğunu, bu mesajların bulunduğu tren ile havalimanının hemen yanında yer alan istasyonun akşam saatlerinde hemen boşaltıldığını belirtti. Havalimanı sözcüsü de tren istasyonundaki tüm trafiğin geçici olarak durdurulduğunu, polisin istasyona geldiğini kaydetti. Hava trafiğinin ve havalimanının bu alarm durumundan etkilenmediği belirtildi.