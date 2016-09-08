Osirix-Rex yaşamın kaynağını bulmak için yola çıkıyor



NASA'nın Bennu asteroitinden kayaç örneği toplamak için yola çıkacak Osiris-Rex adlı uzay aracının önünde hiçbir engel kalmadı.

Osirix-Rex, TSİ gece 02:00'de Cape Canaveral'daki üsten fırlatılacak.

Misyonun Güneş Sistemi'nin evrimini aydınlatmada çok önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede yaşamın kaynağı hakkında da bilgi sahibi olunması hedefleniyor.

Aracın 2 yıl sürecek yolculuğun ardından ağustos 2018'de Bennu asteroidine ulaşması bekleniyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk veriler 2023 yılında dünyaya ulaşacak.

Geri sayım ve canlı yayın http://www.asteroidmission.org/ adlı internet sitesinden takip edilebilir.