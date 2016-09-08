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Yaşam
Deutsche Welle

Osirix-Rex yaşamın kaynağını bulmak için yola çıkıyor

NASA'nın Osirix-Rex uzay aracı Bennu adlı asteroidden kayaç örneği toplamak için TSİ gece 02:00'de fırlatılacak. NASA, bu misyonla yaşamın kaynağı hakkında bilgi edinmeyi amaçlıyor.

08 Eylül 2016 20:57


NASA'nın Bennu asteroitinden kayaç örneği toplamak için yola çıkacak Osiris-Rex adlı uzay aracının önünde hiçbir engel kalmadı.

Osirix-Rex, TSİ gece 02:00'de Cape Canaveral'daki üsten fırlatılacak.

Misyonun Güneş Sistemi'nin evrimini aydınlatmada çok önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede yaşamın kaynağı hakkında da bilgi sahibi olunması hedefleniyor.

Aracın 2 yıl sürecek yolculuğun ardından ağustos 2018'de Bennu asteroidine ulaşması bekleniyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk veriler 2023 yılında dünyaya ulaşacak.

Geri sayım ve canlı yayın http://www.asteroidmission.org/ adlı internet sitesinden takip edilebilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NASA Osirix-RexBennuTSİOsiris-RexCape CanaveralGüneş SistemiDeutsche Welle Türkçe DW BW/GA/BS

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